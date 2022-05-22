ضبط عصابة تسرق المواطنين بأسلوب الخطف بالجيزة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة قيام (4 أشخاص ، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة") بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث السرقات المتنوعة "سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام"بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم الدراجة النارية المشار إليها ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم عدد (8) وقائع ، كما أرشد المتهمين عن مكان تصريفهم للمسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) ، حيث أمكن ضبط المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها وإتهمهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.