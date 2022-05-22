ضبط أسلحة نارية و 1298 مخالفة مرورية في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات شنتها مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 3 أسلحة نارية" 2طبنجه، وفرد خرطوش" لدى عاطلين بمراكز كفر الشيخ، و21 سلاح أبيض متنوع لدى عاطلين، وضبط 1200 جرام حشيش، و50 جرام هيروين،بحوزة عاطلين.

وضبطت الحملات 29 قضية تموينية متنوعة على الأسواق بمدن ومراكز المحافظة، شملت "عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص"، وغيرها من المخالفات المتنوعة، كما حررت الحملة المرورية برئاسة العميد سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، 1298 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 15 دراجة بخارية.