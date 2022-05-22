صحيفة أرجنتينية تكشف عن طائرة بذكاء اصطناعى ومتحف متحرك تكريما لمارادونا.. صور

فاطمة شوقى

كشفت ومنها "انفوباى" الأرجنتينية مشروع جديد لتكريم الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا ، وهى عبارة عن طائرة خاصة يمكن اعتبارها متحف متحرك ، وتحمل اسم D10S tango .



طائرة مارادونا

إنها طائرة خاصة ومتحف متنقل سيسافر حول العالم وسيكون وجهته النهائية كأس العالم في نوفمبر 2022، وفقا للصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم الاحتفال بهذه الطائرة في حدث يقام في 25 مايو في مطار مورون يحضره عائلة مارادونا، بالإضافة إلى 86 شخصية من عالم الرياضة والفنون والأعمال.



طائرة ومتحف متنقل لمارادونا

وأشارت الصحيفة إلى أن ركاب تلك الطائرة يمكنهم ترك رسالة مسجلة لمارادونا، من خلال تقنية الذكاء الاصطناعى يالصوت والفيديو، وسيتمكنون من التحدث إلى مارادونا وطرح الأسئلة عليه.

وتحتوى الطائرة على معرض لقمصان دييجو ومتعلقاته، والطائرة ستسافر إلى جميع مناطق الأرجنتين، حتى يتمكن الشعب من ترك رسائله لمارادونا، وتصل لكأس العالم وهي تحمل زملاء مارادونا المتوجين بمونديال 1986.



مارادونا

وكان قميص مارادونا الذي ارتداه في مباراة إنجلترا التي أقيمت في ربع نهائي بطولة كأس العالم 1986 مقابل 8.9 مليون دولار، في مزاد علني، أقيم الأسبوع الماضى.

وعرض ستيف هودج لاعب نوتنجهام فورست السابق قميص استبدله مع مارادونا عقب المباراة الشهيرة في مزاد علني، بعدما تواجدت هذه القطعة في المتحف الوطني لكرة القدم في مانشستر لأكثر من 20 عاماً.

وبالرغم من قيمة القميص وحالة الجدل التي خلقتها تلك المباراة في واقعة "يد الله" التي تحدثت عن اللقاء وتسجيل هدف بيد مارادونا وقتها، إلا أن عملية البيع وصلت إلى رقم قياسي جعلها أغلى قطعة تم بيعها، بعدما كان في السابق البيان الرسمي لبطولة الألعاب الأولمبية الذي كتب عام 1892 والذي تم بيعه مقابل 8.8 مليون دولار هو أعلى أثر يتم الاستحواذ عليه في فبراير 2020.