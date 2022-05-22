اليوم السابع
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شون وصوامع المنيا تستقبل 309 آلاف طن من محصول القمح بجميع المراكز

الأحد، 22 مايو 2022 11:10 ص
شون وصوامع المنيا تستقبل 309 آلاف طن من محصول القمح بجميع المراكز محافظ المنيا يتابع توريد القمح
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم توريد 309068 طنا و185 كيلو جرام، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية منذ بدء موسم حصاد 2022، حيث تم توريد 15152 طن و751 كيلو جرام من القمح حتى أمس السبت، وذلك من خلال 44 موقع تخزيني تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

أشار المحافظ، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، واجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الاقماح، تم توريد 309 آلاف طن حتى الان، مؤكداً على ضرورة التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200).

 

محافظ المنيا اثناء متابعة توريد القمح (2)
محافظ المنيا اثناء متابعة توريد القمح (2)

 

محافظ المنيا اثناء متابعة توريد القمح (3)
محافظ المنيا اثناء متابعة توريد القمح (3)

 

محافظ المنيا اثناء متابعة توريد القمح (4)
محافظ المنيا اثناء متابعة توريد القمح (4)

 

محافظ المنيا اثناء متابعة توريد القمح (1)
محافظ المنيا اثناء متابعة توريد القمح (1)

 


المنيا

محافظة المنيا

توريد القمح

محصول القمح


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