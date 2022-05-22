شهود العيان يروون تفاصيل واقعة العثور على تمساح فى ترعة بالمنوفية.. لايف

المنوفية - محمد فتحي

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام ترعة العرب بقرية كفر المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية،عقب العثور على تمساح هرب من صاحبه .

قال الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، أن تم ضبط التمساح الذى سبب حالة من الرعب بين أهالى قرية كفر المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد هروب تمساح من صاحبة ونزوله إلى إحدى الترع بالقرية .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، لليوم السابع، أنه سيتم كافة الإجراءات القانونية بقسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وعقب ذلك سوف يتم نقل التمساح إلى حديقة الحيوان.

وتلقت الأجهزة المعنية بمحافظة المنوفية، بلاغا من الأهالي بهروب تمساح من صاحبه ونزوله ترعة قرية كفر المصيلحة التابعة لدائرة شبين الكوم، وعلى الفور تم الدفع بلجنة من البيئة والطب البيطري والمصطحات، للكشف عن حقيقة تواجد التمساح والبحث عنه.

وأكد أحد الأهالي بالقرية أن تمساح صغير سقط من شاب معتاد على تربية الحيوانات داخل ترعة القرية، ولاذ بالفرار ولم يتم العثور عليه حتى الأن، وأبلغ الأهالي الأجهزة المعنية لسرعة إيجاده والقبض عليه ونقله إلى حديقة الحيوان.

مشيرا إلى أن هناك قوة من شرطة المصطحات والبيئو متواجدة في محيط، ترعة كفر المصيلحة البحث عن التمساح، فيما تباشر جهات التحقيق في مديرية أمن المنوفية التحريات والتحقيق في الواقعة لبيان دقتها من عدمه، كما استمعت لعدد من الأهالي والذين أدلوا بأقوالهم عن الواقعة.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، أن لجنة من الطب البيطري والبيئة وحي شرق شبين الكوم نزلت إلى القرية للبحث عن التمساح الذي أبلغ عنه الأهالي ولم يتم العثور عليه ولا زالت الجهود مستمرة، مؤكدا على أنه حتى اللحظة لم يتم التأكد من كونه تمساح أو حيوان أخر، لأنه لم يراه أو يراه أحد من أفراد اللجنة المشكلة للبحث عنه.