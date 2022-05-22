شباب الدبلوماسية الهولندية فى زيارة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

كتب لؤى على

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ظهر اليوم الأحد وفدًا من السفارة الهولندية، ضم شباب الدبلوماسية الهولندية، الذين يزورون مصر حاليًا.

تعرف الوفد أثناء الزيارة عن قرب على أقسام المركز المتنوعة، ووحداته العاملة، مثل وحدة لم الشمل، ووحدة بيان لمواجهة الفكر اللاديني، كما زار قسم فتاوى النساء وتعرف على آليات عمله وأهدافه.

كما اطلع الوفد على جهود المركز في مواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه من خلال دوره الدعوي، والتوعوي، والاجتماعي، الذي يقوم به من خلال برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية.

هذا، وقد رافق الوفد أثناء الزيارة الدكتور أسامة هاشم الحديدي - المدير التنفيذي للمركز، حيث طرح الوفد عددًا من الأسئلة حول آلية عمل المركز، وأبرز القضايا والظواهر التي يعالجها.