شاهد مستشفى طهطا العام بسوهاج بعد تطويره بتكلفة 243.2 مليون جنيه

المنظومة الصحية بمصر تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية فى عهد الرئيس السيسى رئيس الجمهورية بشكل عام، وفى محافظة سوهاج المنظومة الصحية تحظى باهتمام خاص من خلال أعمال التطوير المستمرة فى الوحدات الصحية من والمراكز الطبية وحتى المستشفيات المركزية والمستشفيات العامة وذلك من اجل خدمة جمهور المواطنين بالمراكز والقرى.

وتهدف عملية تطوير النمظومة الصحية إلى رفع مستوى الخدمات الطبية للجميع من خلال أماكن تقديم بما يتمشا مع التطوير السريع للمنظومة الصحية ومواجهة التحديدات الجديدة فى مقدمتها فيروس كورونا المستجد.

ففى مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج هناك صرح طبى جديد ينتظر الغنتهاء من اعمال التشطبيات به ليستقبل المواطنين من كل مكان لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية تعرف عليه من خلال المعلومات التالية.

1 – مستشفى طهطا العام يوجد بمدينة طهطا شمال المحافظة.

2 – نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 96% تقريبا.

3- التكلفة الإجمالية للمشروع 243 مليونا و200 ألف جنيه.

4 – مساحة المستشفى تبلغ 3740 مترا مربعا.

5 – أعمال التطوير تاتى فى إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية.

6 – العمل بالمستشفى بدأ به في فبراير 2020م ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة.

7 - المستشفى بتصميمها الجديد تضم " 149 سرير إقامة مرضى، 30 سريرا للعناية المركزة، 31 سرير أطفال مبتسرين، بالإضافة إلى 120أسرة نوعية".

8 - المستشفى تضم 4 غرف عمليات+ غرفة لعمليات النساء والتوليد، وغرفة لقسطرة القلب، فضلا عن 70 سرير للغسيل الكلوي، واستقبال طوارئ يضم 19 سريرا، و5 غرف أشعة متنوعة، بالإضافة إلى 5 معامل، وبنك للدم .

9 - المرحلة الثانية من أعمال تطوير مستشفى طهطا العام، تشمل " تطوير مبنى العيادات القديم بإجمالي مسطح 7800 متر، وإنشاء مبنى الإقامة بإجمالي مسطح 3664 مترا، بالإضافة إلى تعلية مبنى الغسيل الكلوي، وإنشاء طابقين الخامس والسادس .