اليوم السابع
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شاهد خطوات حجز تذاكر السفر بقطارات السكة الحديد عبر تطبيق الموبايل

الأحد، 22 مايو 2022 03:27 م
شاهد خطوات حجز تذاكر السفر بقطارات السكة الحديد عبر تطبيق الموبايل قطارات
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل، فيديو توضيحى لخطوات حجز تذاكر السفر بقطارات السكة الحديد عبر التطبيق الرسمي الوحيد لهيئة سكك حديد مصر، من خلال تطبيق ( قطارات مصر حجز واستعلام ) على أجهزة اندرويد
ومن خلال تطبيق (ENR) على أجهزة أيفون
 
 وخطوات حجز التذاكر عبر الموبايل خلال التقرير التالى:
 
 
1ـ تطبيق حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل يتيح حجز مقاعد كافة القطارات المكيفة.
 
2ـ التطبيق يمكن المواطن من حجز التذاكر والاستعلام عن مواعيد القطارات وأسعار تذاكرها.
 
3ـ البرنامج يتم تحميله من على المتجر الإلكترونى (Play store) لأجهزة الاندرويد أو (Apple store) لأجهزة آى أو إس باسم (قطارات مصر حجز واستعلام).
 
4ـ يتم تحميل البرنامج وإنشاء حساب جديد على التطبيق للراكب إذا لم يكن له حساب من قبل على الموقع الإلكترونى لهيئة السكة الحديد الخاص بحجز التذاكر ثم تسجيل الدخول.
 
5ـ يتم تحميل البرنامج وتسجيل الدخول إذا كان للركاب حساب من قبل على الموقع الإلكترونى لهيئة السكة الحديد الخاص بحجز التذاكر.
 
6ـ بعد ذلك يمكن للراكب من خلال البرنامج الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة.
 
7ـ يحجز الراكب المقاعد من خلال اختيار محطتى القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسماء الركاب ورقم البطاقة الائتمانية البنكية الخاصة به.
 
8ـ يحتفظ الراكب بالرسالة التي يتلقاها الخاصة بتأكيد الحجز لإظهارها لكسمرى القطار خلال رحلته.
 
 
 
 

 


السكة الحديد

حجز تذاكر السفر بقطارات

قطارات السكة الحديد

حجز قطارات السكة الحديد


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