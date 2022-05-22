شؤون الحرمين تخصص روبوتات توجيهية ذكية للإفتاء فى المصليات النسائية

ووفرت الرئاسة الروبوت التوجيهي الذكي للإفتاء في المصليات النسائية، حيثُ يعمل الروبوت على توضيح كيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة على السائلات وفق الفتاوى المعتمدة لقاصدات المسجد الحرام، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بعد، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة وهي: اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردية، الصينية، البنغالية، الهوساوية.

وتهدف الوكالة من خلال إدارة التوجيه والإرشاد النسائي إلى تعليم قاصدات المسجد الحرام العديد من التعاليم الإسلامية والتوجيه الديني والتأكد من نقل الفتاوى المعتمدة من هيئة كبار العلماء، وتصحيح بعض المفاهيم التي قد تُشكِل على قاصدات المسجد الحرام، وذلك بعدة أمور منها: تقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، وتدعيم منظومة خدمات الإرشاد المكاني داخل الحرم المكي وخارجه، ونشر الباركودات الخاصة بمطبوعات الرئاسة، وكذلك الباركود الخاص بالمصحف الإلكتروني.