سياح العالم ونجوم الفن وأصغر طيار يستمتعون بزيارات المعابد والبالون الطائر بالأقصر

وفى هذا الصدد تشهد معابد الكرنك والأقصر، حالة من الإقبال السياحى المميز للأفواج السياحية من حول العالم، رغم حرارة الطقس، حيث يتوافد السياح للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة والمشروعات المتميزة التى تمت مؤخرًا داخل المعبد لتطويره وتجميله أمام الضيوف.

واستقبلت الأقصر زيارة "مارك روثرفورد" البالغ من العمر 16 سنة وأصغر طيار فى العالم، زيارته لمحافظة الأقصر بعد الإستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة فى المعابد والمقابر الفرعونية، واستقل طائرته الخاصة متجهاً للجنوب لدولة السودان ليستكمل رحلته حول العالم.

فيما استقبلت مكتبة مصر العامة بالكرنك بمدينة الأقصر، زيارة مميزة لفوج سياحى أمريكى تابع لإحدى الشركات السياحية للمكتبة بهدف مشاهدة عرض (culturama) الذى يعتبر بانوراما التراث والتعرف على ملامح وآثار الحضارة الفرعونية بمختلف العصور التاريخية.

أما على جانب زيارات نجوم الفن من حول مصر للأقصر، فقد زارت محافظة الأقصر خلال الأيام الماضية، الفنانة الشهيرة نسرين طافش فى رحلة صيفية فى عاصمة الحضارة الفرعونية القديمة، عقب انتهائها من أجازة عيد الفطر المبارك وموسم الأعمال الدرامية الرمضانية، حيث استمتعت بزيارة المعالم الآثرية من المعابد والمقابر فى البرين الشرقي والغربي، كما استقبلت محافظة الأقصر، زيارة مميزة للمطرب الشهير عصام كاريكا للإستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة بين المعابد والمقابر والمعالم السياحية العتيقة، وكان فى ضيافة الخبير السياحى محمود ادريس، منسق مبادرة "كلنا نعمل من أجل الأقصر"، والذي أكد أن الأقصر كانت وستظل المقصد السياحي المفضل لدى مشاهير مصر وبلدان الوطن العربي والعالم، كما زارت محافظة الأقصر خلال تلك الأيام الفنانة الشهيرة ناهد السباعى فى رحلة صيفية فى عاصمة الحضارة الفرعونية القديمة، عقب انتهائها من أجازة العيد وموسم الأعمال الدرامية الرمضانية.



استقبال أصغر طيار فى العالم بمصر



استمتاع الفنانة نسرين طافش داخل الكرنك



أصغر طيار فى العالم بعمر 16 سنة ينهى زيارته لمعابد ومقابر الأقصر



أصغر طيار فى العالم مع تمثال أبو الهول



إقبال سياحى مميز للإستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة بالأقصر



إقبال سياحى مميز للإستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة فى الأقصر



إقبال سياحى مميز للإستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة فى معابد الكرنك



الاقبال السياحى بالاقصر



السياح يستمتعون بزيارة معالم الأقصر الأثرية



الطيار الأصغر فى العالم بمطارات مصر



الفنانة السورية فى صالة الأعمدة بالكرنك



الفنانة ناهد السباعى تستمتع برحلات البالون الطائر غرب



الفنانة ناهد السباعى تستمتع برحلة بالأقصر



الفنانة نسرين طافش تستمتع برحلة بالون طائر



الفنانة نسرين طافش تستمتع بسحر البالون الطائر



الفنانة نسرين طافش مع مدير معابد الكرنك



حركات فرعونية بقلب الكرنك لنسرين طافش



زيارات السياح لمعابد الأقصر



زيارة اصغر طيار لمعبد الأقصر



سعادة أصغر طيار فى العالم بمعابد الأقصر



صور تذكارية للفنانة نسرين طافش بالكرنك



صور تذكارية مع مسلات الكرنك



صورة أصغر طيار فى مصر



صورة سيلفي مع شاب أقصرى قبل رحلة البالون



صورة مع تماثيل الكرنك لنسرين طافش



فرحة أصغر طيار فى العالم بالأهرامات



فوج سياحى بمكتبة الكرنك للإستمتاع بعرض بانورما التراث



مارك روثرفورد أصغر طيار مع طائرته الخاصة بمصر



مكتبة الكرنك تستقبل فوج سياحى للإستمتاع بعرض بانورما التراث



مكتبة الكرنك تستقبل فوج سياحى



ناهد السباعى تستمتع برحلات البالون الطائر بالأقصر



ناهد السباعى تستمتع برحلات البالون الطائر غرب



نسرين طافش تستمتع بالكرنك