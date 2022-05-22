سرداب 15 مترا.. القبض على 4 أشخاص ينقبون عن الآثار بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط 4 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (4 أشخاص – مقيمين بمحافظة أسيوط) ، كما تم العثور على (حفرة عمقها 15 متر عدد وأدوات الحفر) وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.