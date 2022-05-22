سباح المانش محمد الحسينى يستعد لإطلاق مسابقة لأصحاب متلازمة داون

كتب محمود راغب

أعلن محمد الحسيني سباح المانش، عن تصوير برومو لمسابقة خاصة لأصحاب متلازمة الداون سندروم، على صفحته على الفيس بوك، وذلك بمشاركة ملك جمال العالم مصطفى الأزلي، وملكه جمال بريطانيا أبي ان براون.

وقال السباح محمد الحسيني سباح المانش، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه قام بطرح فكرة هذه المسابقة خلال إحدى المؤتمرات الخاصة بوزارة الشباب، ولاقت قبولا وحماسا وتشجيعا من الوزير والموافقة عليها وقتها.

وأشار إلى أن المسابقة تستهدف اختيار ملك جمال، وملكة جمال من الأشخاص أصحاب متلازمة الداون سندروم، لافتا إلى أنه من معايير الاختيار لن تقتصر على الشكل والمظهر فقط، بل ستركز على ما يتمتع به المتقدمون من الأشخاص أصحاب متلازمة داون من ثقافة وسلوك وقيم ومهارات علمية وسلوكيات، وهو ما يعكس فى المقام الأول قدرات هؤلاء الأشخاص ودور الأسرة فى حياتهم قبل أي مؤسسة، قائلا: "الأسره هي العامل الأساسي والضروري وضرورة الاهتمام بهذه الفئة من قبل الأسرة أولا".

وتابع السباح المصرى محمد الحسينى الملقب بسباح المانش: ممكن المدرسه أو النادي أو المكتبه تكون في نفس الشارع، بس مفيش اهتمام ولا تشجيع من الأسرة.

وذكر السباح المصرى: "أنا اسمى السباح محمد الحسينى الملقب بسباح المانش، وأنا حاليا فى الفرقة الثانية قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس ، وحاليا شغال فى وزارة الشباب والرياضة ومذيع لشئون الاحتياجات الخاصة و عرضت فكرة المسابقة علي وزير الشباب وشجعني ووافق عليها وتواصلت مع مصطفي الازلي ملك جمال العالم و ملكة جمال بريطانيا للمشاركة والتحكيم والتنفيذ وقمنا بعمل البرومو وتصويره مع الداون سندرم نسمه صادق".