زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل اليابان

كتب محمد جمال

وقعت هزة أرضية بقوة 6 درجات وفق مقياس ريختر، قبالة ساحل جزيرة هونشو اليابانية، ووفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يقع مركز الزلزال على بعد 236 كم جنوب شرق مدينة كاتسورا، بحسب "روسيا اليوم".

وتواجد مصدر الهزات على عمق 15.8 كم، وفى وقت سابق، سجل علماء الزلازل هزة بقوة 6.3 درجات قبالة سواحل مملكة تونجا.

يذكرأن، أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية صباح اليوم أن زلزالا بلغت قوته الأولية 5.8 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة فوكوشيما ومحافظات أخرى في شرق وشمال شرق اليابان اليوم، غير أنه لم يتم الشعور حتى الآن بإمكانية وقوع موجات مد عاتية (تسونامي).