زراعة المنوفية: إزالة 14 حالة تعد خلال أسبوعين وإعادة زراعة 238 حالة تم تبويرها

فريق المحافظات

أكد المهندس محمد التركاوى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، على تنفيذ إزالة فورية لـ ( 14) حالة تعد على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بمساحة إجمالية (14 قيراطًا)، وذلك فى الفترة من 7 وحتى 21 مايو الجارى، مشيرا إلى إزالة (4) حالات تعدى بنواحى " شنشور ، جريس ، شما ، شوشاى" بمركز أشمون على مساحة ( قيراط ) ، (5) حالات أخرى بنواحى " كفر بلمشط ، بندر منوف، العامرة " بمنوف على مساحة ( قيراط و 16سهم) ، فضلا عن تنفيذ إزالة فى المهد لحالتى تعدى بنواحى " كفر الشيخ خليل ، بتبس" بمركز شبين الكوم بمساحة ( 3قيراط ).

وكذا إزالة (3) حالات تعدى الأول بناحية الأخماس بمركز السادات ( إصلاح زراعى) ، والثانى بناحية قويسنا المحطة بمركز قويسنا ، والأخير بناحية مركز الباجور على مساحة ( 6قيراط و 21 سهم ) ، هذا وقد تم تحرير (64) محضر تقسيم بمساحه " 29فدان و2قيراط "بمراكز (شبين الكوم ، منوف، أشمون وقويسنا) ، بالإضافة إلى أنه خلال الفترة من 19 فبراير الماضى وحتى الآن تم تحرير (2174) محضر تبوير على مساحة ( 329 فدان و18 قيراط) ، وكذا إعادة زراعة (238) حالة تم تبويرها بمساحة (27 فدان و22قيراط و15سهم ) وتم رفع كافة الأنقاض بها وإعادتها إلى طبيعتها الزراعية .

يأتى ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن استرداد أراضى الدولة، ومواصلة التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون ، وفي ضوء تكليفات اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات تأكيدا لهيبة الدولة .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة بتكثيف المرور الميداني والدوري على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفوري معها ، مؤكداً بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة .

ازالة التعديات على الاراضي (3)



ازالة التعديات على الاراضي (4)



ازالة التعديات على الاراضي (5)



ازالة التعديات على الاراضي (1)