اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مايو 2022 10:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد على التحالف الأمنى القوى مع الولايات المتحدة

الأحد، 22 مايو 2022 09:53 ص
رئيس كوريا الجنوبية يؤكد على التحالف الأمنى القوى مع الولايات المتحدة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك - يول
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك - يول، أن مركز العمليات الجوية والفضائية الكورية هو موقع محوري للتصدي للتهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية التي تتطور يوما بعد يوم، ومكان يرمز للتحالف الكوري الأمريكي.
 

وقال "يون" خلال زيارته إلى غرفة محصنة في مركز العمليات الجوية والفضائية الكورية في قاعدة أوسان الجوية في بيونجتايك، على بعد 70 كيلومترا جنوب سول، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الأحد، إن زيارته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى هذه الوحدة العسكرية ترمز للتحالف الأمني القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.


وذكرت (يونهاب) أن رئيسا كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، اطلعا خلال زيارتهما إلى مركز العمليات الجوية والفضائية الكورية، على عمل المركز، وتم تشجيع القوات الأمريكية والكورية الجنوبية المتمركزة هناك، في تأكيد على استعداد الحلفاء القوي لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية بعد أن اتفق يون وبايدن خلال قمة أمس السبت على توسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة.

 


كوريا الجنوبية

امريكا

بايدن

كوريا الشمالية

يون سيوك


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة