رئيس كوريا الجنوبية يؤكد على التحالف الأمنى القوى مع الولايات المتحدة

وقال "يون" خلال زيارته إلى غرفة محصنة في مركز العمليات الجوية والفضائية الكورية في قاعدة أوسان الجوية في بيونجتايك، على بعد 70 كيلومترا جنوب سول، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الأحد، إن زيارته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى هذه الوحدة العسكرية ترمز للتحالف الأمني القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.



وذكرت (يونهاب) أن رئيسا كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، اطلعا خلال زيارتهما إلى مركز العمليات الجوية والفضائية الكورية، على عمل المركز، وتم تشجيع القوات الأمريكية والكورية الجنوبية المتمركزة هناك، في تأكيد على استعداد الحلفاء القوي لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية بعد أن اتفق يون وبايدن خلال قمة أمس السبت على توسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة.