اليوم السابع
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رئيس التعليم الفنى ومساعد نائب الوزير يتابعان امتحانات الدبلومات بالغربية

الأحد، 22 مايو 2022 03:34 م
رئيس التعليم الفنى ومساعد نائب الوزير يتابعان امتحانات الدبلومات بالغربية أعمال الامتحانات المهارية والمعرفية
الغربية عادل ضرة

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استقبل ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، هاشم جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، والدكتور محمود دياب، مساعد نائب الوزير للتعليم الفني، وذلك خلال الزيارة التي قاما بها لمتابعة أعمال الامتحانات المهارية والمعرفية لطلبة الدبلومات الفنية بالمحافظة بنظام الجدارات، حيث قاما بزيارة مدرستي كتامة الثانوية التجارية العسكرية المشتركة، التابعة لإدارة بسيون التعليمية، ومدرسة ناصر الثانوية الزراعية التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية

وخلال جولة المتابعة لامتحانات الدبلومات الفنية، أثنى رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، ومساعد نائب الوزير للتعليم الفني، على حسن سير الامتحانات داخل المدارس التي تمت متابعتها، والانضباط والنظافة والحضور الجيد.

رافق وكيل الوزارة خلال الاستقبال،  فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، و أسامة الشاعر، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

 

 

 


محافظة الغربية

مساعد نائب وزير التعليم للتعليم الفني

امتحانات الدبلومات الفنية بالغربية

وكيل تعليم الغربية


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