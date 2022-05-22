رئيس "ائتلاف الوطنية" العراقى يدعو القوى السياسية لعقد مؤتمر للحوار الوطنى

وكالات

دعا رئيس ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي، القوى السياسية الوطنية لعقد مؤتمر للحوار الوطني.

وكتب علاوي - في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد " ألا يكفي ما يمر به العراق من فوضى، ألا يكفي ما يعيشه الشعب من معاناة وظلم أما آن له أن يهنئ بعيشٍ كريم.. إنني أدعو القوى السياسية الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة وأن يضعوا مصلحة العراق فوق كل شىء".

وأضاف أن "الفرصة الآن سانحة أكثر من أي وقت مضى لعقد مؤتمر للحوار الوطني يهيء الأجواء لتشكيل حكومة وطنية تقود البلاد لبر الأمان، فقوة العراق واستقراره بوحدتهِ أرضاً وشعباً".