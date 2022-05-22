اليوم السابع
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دير "الأنبا باخوميوس" بأسوان يحتفل بذكرى رحيل شفيعه

الأحد، 22 مايو 2022 07:18 م
دير "الأنبا باخوميوس" بأسوان يحتفل بذكرى رحيل شفيعه دير "الأنبا باخوميوس" بأسوان يحتفل بذكرى رحيل شفيعه
كتب: محمد الأحمدى

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احتفل دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، أسوان، بعيد  وفاة شفيعه القديس الأنبا باخوميوس أب الشركة، وبدأت الاحتفالات بصلاة العشية، التي صلاها صاحبا النيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوي لإيبارشية أسوان والدير، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسناوأرمنت، وشاركهما مجمع الآباء الرهبان وبعض الآباء الكهنة.
 
 
وتولى نيافة الأنبا باخوم صلاة قداس العيد الموافق الأحد الرابع من الخمسين المقدسة، وشاركه نيافة الأنبا يواقيم والآباء الرهبان، وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات رسامة الراهب القس أرسانيوس الباخومي، قمصًا.
 
 
 
يذكر أنه تم الاعتراف بدير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، ديرَا رهبانيًّا عامرًا يوم 26 مارس 1980.
 
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

القديس الانبا باخوميوس

ايبارشيه اسوان


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