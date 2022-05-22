خروج 3 من مصابى حادث "مصطفى هريدي" من المستشفى بعد استقرار حالتهم

كتب أحمد الجعفرى

استقرت الحالة الصحية لثلاثة من مصابى حادث تصادم "الشيخ زايد" المتهم فيه الفنان مصطفى هريدى، وغادروا المستشفى فيما بقى المصاب الرابع داخل المستشفى يتلقى العلاج، وحالته الصحية مستقر؛ إلا أنه يخضع للملاحظة الطبية.

ونشر "اليوم السابع" تقريرا بحجم الإصابات التى لحقت بالمصابين فى حادث تصادم "الشيخ زايد" المتهم فيه الفنان مصطفى هريدى، بالإصطدام بسيارة يستقلها 4 أشخاص.

وتبين من خلال التقرير الطبى إصابة كلًا من عبد الله محمد بكسر فى الجمجمة، وعبد الله سيد بكسر فى الفقرة الثالثة والرابعة (القطانية)، وبلال ماهر كسر فى الحوض، وباسم أحمد بكسر فى الذراع وخدوش.

فيما أصيب الفنان مصطفى هريدى بعدة إصابات متفرقة فى الوجه، وتم إجراء جراحة عاجلة له وحالته مستقرة، حيث يتم التحقيق معه بسرايا النيابة.

وكشفت التحقيقات، عن أنه المصابين فى الحادث كانوا يستقلون سيارة ملاكى ماركة "كيا سيراتو"، وأثناء عبورهم مطب صناعى فوجئو بسيارة الفنان تسير بسرعة عالية وتصطدم بهم، مما أسفر عن تهشيم سيارتهم وإصابتهم بإصابات متنوعة.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، فضلًا عن التقرير الطبى للمصاب، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارات المتسببة فى الحادث، لعرضها على مهندس فنى لفحصها.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بإصابة شاب في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة فى الحادث الفنان مصطفى هريدى، وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وأخطرت النيابة للتحقيق.