ختام بطولة كأس مصر للفروع فى الكاراتيه بالصالة المغطاة فى الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تختتم اليوم الأحد بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة أعمال بطولة كأس مصر للفروع فى الكاراتيه، والتي انطلقت مساء أمس السبت فاعلياتها والتي تقام للرجال والنساء كاتا وكوميتيه بمشاركة 700 لاعب ولاعبة من أبطال منتخب مصر القومى على مستوى الجمهورية.

وشهد افتتاح البطولة أمس فراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الاحمر، ومحمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه، ولفيف من قيادات مديرية الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية والاعلاميين وجمهور الكاراتيه بالبحر الأحمر .

وأكد فراج عبدالمقصود مدير مديرية الشباب والرياضة ان البطولة تقام لأول مرة بمشاركة 700 لاعب من 27 محافظة على مستوى الجمهورية ، ويتنافس 21p لاعب فى الكوميتية رجال و310 اناث كاتا وستنتهى البطولة مساء اليوم الأحد.

من جانبه قال محمد ابو الروس رئيس فرع البحر الأحمر للكاراتيه ان البطولة تأتي فى إطار اهتمام المحافظة بالأحداث الرياضية خاصة أنه حدث كبير يقام لأول مرة بمدينة الغردقة، حيث تم الإعداد له بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ولإخراج البطولة بشكل لائق.



الاستعداد للبطولة



بطولة كأس مصر للفروع فى الكاراتية



حضور البطولة