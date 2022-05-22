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حياة كريمة فى كفر الشيخ.. الأمسيات الفنية والثقافية تبهج 350 طفلا بقرية مطوبس

الأحد، 22 مايو 2022 11:48 م
حياة كريمة فى كفر الشيخ.. الأمسيات الفنية والثقافية تبهج 350 طفلا بقرية مطوبس حياة كريمة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت قرية قومسيون شرق إحدى قرى حياة كريمة بمطوبس، فعاليات الأمسية الفنية الثقافية للأسرة المصرية بمحافظة كفرالشيخ، نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واشراف الدكتورة اماني شاكر، مقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
 
بحضور  الدكتورة ماني شاكر مقررة الفرع، وياسر خداش، رئيس مركز مطوبس، وفريدة المزين، المقرر المناوب كما شرفت الامسية بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الشرطة، و350 من أهالي القرية التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة .
 
قالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر الفرع القومي للمرأة بكفر الشيخ، شملت الأمسية عروض فنية ثقافية، تتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الاراجوز والعرائس المتحركة، لتشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، كما شملت أناشيد ديني وأغاني وطنية ، كما تنظيم ورشة للرسم والتلوين على وجوه للاطفال.

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