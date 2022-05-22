حياة كريمة تدعم قرى الريف المصرى بمشروعات قومية وقوافل طبية بالمحافظات

وفى هذا الصدد نفذت مبادرة حياة كريمة العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات فى 375 تجمعا ريفيا بالمحافظات وبتكلفة وصلت إلى 7 مليارات جنيه واستفاد حوالى 4.5 مليون مواطن، وتم تنفيذ 1300 مشروع وفرت أكثر من 550 ألف فرصة عمل مؤقته ودائمة لأبناء القرى.

ففى محافظة الأقصر تشهد مدينة إسنا بدء أعمال الحفر لإنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بمجلس قروى النمسا، وذلك ضمن خطة محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم لحل أزمات القمامة والنباشين فى قرى ونجوع مدينة إسنا الأكبر كتلة سكنية فى المحافظة.

وفى الإسماعيلية عقدت الأجهزة التنفيذية بالإسماعيلية، ولجنة حياة كريمة جلسة حوار مع أهالي قرية سبع آبار بمركز ومدينة أبو صوير، لتحديد ورصد المطالب والاحتياجات الجماهيرية وترجمتها إلى حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

وفى أسيوط التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس هشام عبدالسلام عوف رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها الجهاز، بمركزي "منفلوط وديروط"، وفى بنى سويف تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وفى أسوان تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود المتواصلة التى تبذلها كافة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، وفى هذا الإطار، واصل فرع المجلس القومى للمرأة سلسلة البرامج التدريبية التثقيفية التى يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية بمشروع تنمية الأسرة المصرية.

وفى قنا قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا.