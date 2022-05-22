حياة كريمة ببنى سويف.. مد شبكة الغاز الطبيعي وإحلال وتجديد كوبري الهجانة

أكد على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، على تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لكافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بضرورة التنسيق المتكامل وتضافر الجهود وتوفير الدعم الكامل لإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء من كافة مشروعات حياة كريمة، في مرحلتها الأولى وفي المواعيد المحددة.
وأكد علي يوسف رئيس مدينة ناصر لـ"اليوم السابع"، على البدء في أعمال إحلال وتجديد كوبري الهجانة بقرية بني عدي، والانتهاء من تنفيذ جسات للغاز الطبيعي استعدادا لبدء الأعمال.
وقال على يوسف أنه يجرى العمل ف. إنشاء القواعد الخرسانية للوحدة الصحية بقرية طنسا الملق، فضلاً عن تبطين ترعة جنابية بنى عدى الصغرى، ضمن المشروع القومي لتبطين الترع.
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