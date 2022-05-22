حياة كريمة ببنى سويف.. مد شبكة الغاز الطبيعي وإحلال وتجديد كوبري الهجانة

وأكد علي يوسف رئيس مدينة ناصر لـ"اليوم السابع"، على البدء في أعمال إحلال وتجديد كوبري الهجانة بقرية بني عدي، والانتهاء من تنفيذ جسات للغاز الطبيعي استعدادا لبدء الأعمال.

وقال على يوسف أنه يجرى العمل ف. إنشاء القواعد الخرسانية للوحدة الصحية بقرية طنسا الملق، فضلاً عن تبطين ترعة جنابية بنى عدى الصغرى، ضمن المشروع القومي لتبطين الترع.