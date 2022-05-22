جولة لرئيس مياه الشرب بأسوان على مرافق ومحطات "حياة كريمة".. صور

أسوان - صلاح المسن

تفقد المهندس يحيى أبو زيد رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عددا من المرافق والمحطات بقطاع كوم أمبو ضمن برنامج حياة كريمة، ومنها إحلال وتجديد في محطة كوم امبو، ومحطة فطيرة وشملت الجولة المرور علي محطة فطيرة الجديدة والمرور على والوصلات المنزلية لقرية اقليت وفطيرة وكذا المرور محطة مياه سلوا الجديدة

من ناحية أخري كانت قامت وحدة حياة كريمة بالمحافظة بعرض تقرير على اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بشأن نتائج الزيارة الميدانية التى قامت بها الوحدة لقرى العون الغذائى على ضفاف بحيرة ناصر، التابعة لوزارة الزراعة، والتى تبعد بنحو 150 كم جنوب مدينة أسوان، حيث تم تفقد ومتابعة الأعمال الجارية بهذه القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصري .. حياة كريمة " ، بجانب الإطمئنان على الأحوال المعيشية للمواطنين ، وتضم خمس قرى وهى " كلابشة القديمة وكلابشة الجديدة وبشاير الخير وتوماس وعافية وجرف حسين".

وقام فريق عمل وحدة حياة كريمة بالمحافظة بقيادة المهندس ناجح مصطفى، بالمرور على الوحدة الصحية بقرية كلابشة والتى تقع بمدخل القرية على الطريق الرئيسى، حيث يتم بها تنيفذ مشروع التأمين الصحى الشامل بنسبة تنفيذ وصلت إلى 65 % ، ويوجد به تباطئ فى التنفيذ من جانب الشركة المنفذه حيث نقل رئيس الوحدة تعليمات محافظ أسوان المشددة بشأن عدم السماح بأى تقاعس أو تأخير من أى شركة أو مقاول فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية، حيث سيتم إستبعاد كل من لم يلتزم بالبرامج الزمنية المحددة، وعدم التعامل معه فى أى مشروعات مستقبلية ، ثم قام أعضاء الوحدة بتفقد الجهود المبذولة بروافع مياه الشرب بكلابشة القديمة والجديدة ، كما تم متابعة أعمال تركيب الوصلات المنزلية الخاصة بالصرف الصحى بقرية بشاير الخير بنسبة تنفيذ 70 % ، وعقب ذلك تم تفقد رافع المياه بالقرية والتى تبرع بتخصيص قطعة الأرض لإقامة هذا الرافع مسئولى مزرعة الراجحى المتواجدة بجوارها ، بجانب مساهمتهم فى الموافقة على مد التيار الكهربائى للرافع بما يحقق بدوره الصالح العام لأهالى القرية ، ويؤكد على الدور الإيجابى للمشاركة المجتمعية الجادة لهم .



جولة لرئيس شركة مياه الشرب بأسوان (1)



جولة لرئيس شركة مياه الشرب بأسوان (2)



جولة لرئيس شركة مياه الشرب بأسوان (3)



جولة لرئيس شركة مياه الشرب بأسوان (4)



جولة لرئيس شركة مياه الشرب بأسوان (5)



جولة لرئيس شركة مياه الشرب بأسوان (6)



جولة لرئيس شركة مياه الشرب بأسوان (7)



جولة لرئيس شركة مياه الشرب بأسوان (8)