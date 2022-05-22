جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب سجائر إلكترونية وأدوية ومستحضرات تجميل

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بجمرك مطار سوهاج الدولى برئاسة عاطف عبدالشافى مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب السجائر الإلكترونية ومستلزماتها وعبوات الأدوية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار أبوظبى على رحلة طائرة وييزإير للطيران اشتبه عصام بلال مأمور المكافحة وحنان طلعت أمن جمركي وباسم بطرس مأمور تفتيش الركاب في أحد الركاب

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أو أية ممنوعات أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عياد مأمور الفحص وحسن ابوكريشة مدير إدارة الفحص فأفادا بوجود كثافات على شكل علب متشابهة.

وقام عاطف عبدالشافي مدير الجمرك بتكليف عبدالباسط العويضي مأمور الجمرك بتفتيش أمتعة الراكب، فتبين وجود 370 عبوة سجائر إلكترونية ومستلزماتها وأدوية لعلاج السكر والجهاز الهضمى ومعقمات للعين وكريمات للبشرة مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب.

قرر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريرمحضر ضبط جمركى للراكب برقم 15 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري قابيل رئيس الاداره المركزيه لجمارك الأقصر والفروع بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.