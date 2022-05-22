جامعة أسوان تنظم معرضا طلابيا للهوية البصرية

أسوان - صلاح المسن

نظم طلاب جامعة أسوان معرضا طلابي للهوية البصرية حيث افتتح اليوم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان فعاليات المعرض الطلابي لقسم الترميم بكلية الآثار جامعة أسوان والذي اقيم تحت عنوان "الهوية البصرية بمتحف النوبة والذي تستمر فاعلياته لثلاثة أيام.

تحت إشراف الدكتوره ثناء ابوطالب عميدة كلية الآثار جامعة أسوان وبحضور الدكتور أحمد فرمان الاستاذ المساعد بكلية الآثار جامعة أسوان، والمشرف على تنفيذ مشروع الهوية البصرية بمحافظة أسوان، والدكتوره ايمان وجدي وكيل كلية التربية النوعية وعدد من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية أنه فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالرؤية البصرية وإطلاق هذه المبادرة بمحافظة أسوان تشارك جامعة أسوان من خلال كلياتها فى تنفيذ المبادرة بالمحافظة مما يمنح محافظة أسوان الحفاظ على تراثها الحضارى والعمل على تجميلها لما تتميز به المحافظة من مقومات سياحية كبيرة.

وأضافت الدكتورة ثناء ابوطالب عميدة كلية الآثار بأن المعرض يهدف الي عرض اعمال الطلاب التي تعبر عن الحضارات المتقدمة والعمل علي دمج الهوية البصرية من خلال التعبير بالرسومات الفنية والاعمال الإبداعية من مقومات البيئة المختلفة وربطها بتراث المحافظة وان كلية الآثار تشارك في في تنفيذ الهوية البصرية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد فرمان عن مدى استراتيجية ورؤية الدولة فى تنفيذ الرؤية البصرية لمحافظة أسوان التى تعد من أهم قبلة سياحية بين مدن العالم والعمل علي ترجمة مشروع الرؤية البصرية بالمحافظة حتي يكون شعارا لترويج السياحي بمحافظة أسوان عالميا.