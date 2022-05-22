توريد 185 ألف طن قمح بكفر الشيخ من خلال 21 موقعاً

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية،أن 21 موقع تسلمت 185 ألف طن و 320 كيلو قمح من المزارعين.

وأضاف اهابط، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ يتابع على مدار الساعة استلام القمح بالصوامع بالمدن والمراكز، وغرفة العمليات المركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب ،وكيل وزارة التموين، تتابع تلك المواقع خلال موسم التوريد ، وتتفقد تلك المواقع ، وتتدخل لحل أي مشكلات.

وقال الهابط أن محافظ كفر الشيخ، شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.