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تهشم 3 سيارات وإصابة فتاة في حادث تصادم بمنطقة الاستاد بطنطا

الأحد، 22 مايو 2022 10:31 م
تهشم 3 سيارات وإصابة فتاة في حادث تصادم بمنطقة الاستاد بطنطا تهشم سيارة - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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شهدت منطقة الاستاد بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، مساء اليوم، وقوع حادث تصادم 3 سيارات، ما أسفر عن إصابة فتاة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
 
تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث تصادم بشارع 306 بمنطقة الاستاد في مدينة طنطا، ما أسفر عن تهشم 3 سيارات ملاكي وإصابة فتاة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابة، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث من على الطريق.

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