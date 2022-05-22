تعليم بورسعيد: تغيير رئيس اللجنة لرصد عدم انضباط داخل إحدى لجان الإعدادية

بورسعيد - محمد عزام

تفقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الأحد، العديد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، لمتابعة انتظام سير أعمال ‏امتحانات الفصل الثانى من العام الدراسى 2021 – 2022 والاطمئنان على الطلاب أثناء أدائهم الامتحان فى مادتى اللغة الأجنبية الأولى والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.‏

ووجه وكيل الوزارة أثناء تفقده إحدى اللجان بتغيير رئيس اللجنة لما لاحظه من عدم انضباطها مما نتج عنه الإخلال بالأجواء الامتحانية اللازم توافرها لإتمام إجراء ‏الامتحانات، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع المقصرين فى تأدية واجبهم تجاه الطلاب.‏

ولفت الدكتور أكرم إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا لأداء امتحانات اليوم هو 12603 طالبا وطالبة مع تسجيل 96 حالة غياب بنسبة حضور عامة ‏بلغت 99% من إجمالى الطلاب المقيدين بالصف الثالث الإعدادى وعددهم 12699 طالبا وطالبة.‏

وقال وكيل الوزارة أن 202 طالبا وطالبة من حالات الدمج أدوا امتحانات اليوم وسط أقرانهم بينما ‏أدى 43 طالبا وطالبة بنظام المنازل ‏الامتحان ‏بمقر لجانهم وذلك على مستوى كل الإدارات التعليمية.‏

وأضاف الدكتور أكرم حسن إن غرفة عمليات الامتحانات المركزية لم تتلقى أى بلاغات تفيد بوقوع حالات غش الكترونية فردية أو جماعية كما لم يتم ‏رصد أى مشكلات فنية أو إدارية من شأنها أن تعوق أعمال الامتحانات لهذا اليوم.‏