تعليم بورسعيد: تغيير رئيس اللجنة لرصد عدم انضباط داخل إحدى لجان الإعدادية

تفقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الأحد، العديد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، لمتابعة انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الثانى من العام الدراسى 2021 – 2022 والاطمئنان على الطلاب أثناء أدائهم الامتحان فى مادتى اللغة الأجنبية الأولى والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
ووجه وكيل الوزارة أثناء تفقده إحدى اللجان بتغيير رئيس اللجنة لما لاحظه من عدم انضباطها مما نتج عنه الإخلال بالأجواء الامتحانية اللازم توافرها لإتمام إجراء الامتحانات، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع المقصرين فى تأدية واجبهم تجاه الطلاب.
ولفت الدكتور أكرم إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا لأداء امتحانات اليوم هو 12603 طالبا وطالبة مع تسجيل 96 حالة غياب بنسبة حضور عامة بلغت 99% من إجمالى الطلاب المقيدين بالصف الثالث الإعدادى وعددهم 12699 طالبا وطالبة.
وقال وكيل الوزارة أن 202 طالبا وطالبة من حالات الدمج أدوا امتحانات اليوم وسط أقرانهم بينما أدى 43 طالبا وطالبة بنظام المنازل الامتحان بمقر لجانهم وذلك على مستوى كل الإدارات التعليمية.
وأضاف الدكتور أكرم حسن إن غرفة عمليات الامتحانات المركزية لم تتلقى أى بلاغات تفيد بوقوع حالات غش الكترونية فردية أو جماعية كما لم يتم رصد أى مشكلات فنية أو إدارية من شأنها أن تعوق أعمال الامتحانات لهذا اليوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة