اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مايو 2022 06:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم بورسعيد: تغيير رئيس اللجنة لرصد عدم انضباط داخل إحدى لجان الإعدادية

الأحد، 22 مايو 2022 06:10 م
تعليم بورسعيد: تغيير رئيس اللجنة لرصد عدم انضباط داخل إحدى لجان الإعدادية وكيل الوزارة داخل إحدى اللجان
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الأحد، العديد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، لمتابعة انتظام سير أعمال ‏امتحانات الفصل الثانى من العام الدراسى 2021 – 2022 والاطمئنان على الطلاب أثناء أدائهم الامتحان فى مادتى اللغة الأجنبية الأولى والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.‏

ووجه وكيل الوزارة أثناء تفقده إحدى اللجان بتغيير رئيس اللجنة لما لاحظه من عدم انضباطها مما نتج عنه الإخلال بالأجواء الامتحانية اللازم توافرها لإتمام إجراء ‏الامتحانات، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع المقصرين فى تأدية واجبهم تجاه الطلاب.‏

ولفت الدكتور أكرم إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا لأداء امتحانات اليوم هو 12603 طالبا وطالبة مع تسجيل 96 حالة غياب بنسبة حضور عامة ‏بلغت 99% من إجمالى الطلاب المقيدين بالصف الثالث الإعدادى وعددهم 12699 طالبا وطالبة.‏

وقال وكيل الوزارة أن 202 طالبا وطالبة من حالات الدمج أدوا امتحانات اليوم وسط أقرانهم بينما ‏أدى 43 طالبا وطالبة بنظام المنازل ‏الامتحان ‏بمقر لجانهم وذلك على مستوى كل الإدارات التعليمية.‏

وأضاف الدكتور أكرم حسن إن غرفة عمليات الامتحانات المركزية لم تتلقى أى بلاغات تفيد بوقوع حالات غش الكترونية فردية أو جماعية كما لم يتم ‏رصد أى مشكلات فنية أو إدارية من شأنها أن تعوق أعمال الامتحانات لهذا اليوم.‏

 

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

الشهادة الإعدادية


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة