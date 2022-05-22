اليوم السابع
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تعرف على خطوات العبور من البوابات الإلكترونية بمحطات السكة الحديد

الأحد، 22 مايو 2022 07:00 ص
تعرف على خطوات العبور من البوابات الإلكترونية بمحطات السكة الحديد محطة القطار - أرشيفية
كتب ــ سيد الخلفاوى

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطوات العبور من البوابات الإلكترونية الجديدة التى تم تركيبها بعدد من المحطات لإحكام السيطرة على التهرب من قطع التذاكر. 
 
وجاءت الخطوات كما أعلنتها «السكة الحديد»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كالآتي:
 
1- الحصول على تذكرة السفر من شباك صرف التذاكر قبل دخول المحطة.
 
2- وضع التذكرة بالمكان المخصص بالماكينة.
 
3- لا يسمح إلا بمرور فرد واحد.
 
4- يوجد مكان مخصص للتذاكر وآخر للكارت.
 
5- الدخول بعد فتح الأبواب.
 
6- التوجه إلى الرصيف واستقلال القطار.
 
7- الاحتفاظ بتذكرة السفر حتى محطة الوصول.
 
8- تستخدم التذكرة مرة واحدة فقط للدخول والخروج يوم السفر.
 
 

السكة الحديد

البوابات الإلكترونية

دخول محطات السكة الحديد

التهرب من القطار


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