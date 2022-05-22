تعرف على الفائزين فى انتخابات المجلس البلدى بالكويت 2022

إيمان حنا

أعلنت رسميا نتائج انتخابات الدوائر الانتخابية الثمانية لعضوية المجلس البلدي بدولة الكويت، وذلك بعد تزكية المرشحين خالد مفلح المطيري، عن الدائرة السابعة و نصار المهيني العازمي عن الدائرة العاشرة، وفق "القبس".

وأعلن المحامي العام الأول سلطان بوجروة، عن فوز مرشح الدائرة الأولى، دكتور حسن كمال بحصوله على 2755 صوتا.

وقال بوجروة إن نسبة الاقتراع بلغت 31 بالمئة، حيث تقدم للاقتراع 5640 ناخبا من أصل 17820 اضافة لوجود 41 ورقة باطلة.

الدائرة الثانية

أعلن رسميا عن فوز المرشح عبدالله عبدالعزيز المحري بالمركز الأول فى الدائرة الانتخابية الثانية لعضوية المجلس البلدي، بحصوله على 4331 صوتا.

الدائرة الثالثة

أعلن وكيل محكمة التمييز المستشار عبيد العجمي عن فوز المرشح فهد العبدالجادر بعضوية المجلس البلدي عن الدائرة الثالثة، بحصوله على 2510 صوتا.

الدائرة الرابعة

أعلن وكيل محكمة التمييز المستشار صالح الرقدان عن فوز المرشح سعود الكندري بالمركز الأول في الدائرة الرابعة، بحصوله على 5561 صوتاً.

الدائرة الخامسة

كشف وكيل محكمة التمييز المستشار أنور بورسلي عن فوز المرشح ناصر الجدعان بالدائرة الخامسة، بحصوله على 5681 صوتاً.

الدائرة السادسة

أعلن وكيل محكمة التمييز المستشار محمد البنيان عن فوز المرشح فهيد المويزري بالدائرة السادسة، بحصوله على 5235 صوتاً.

الدائرة الثامنة

أعلن المستشار نصر آل هيد عن فوز مرشح الدائرة الثامنة عبدالله العنزي بعضوية المجلس البلدي، بعد حصوله على 9893 صوتاً .

الدائرة التاسعة

أعلن المستشار خالد الوهيب عن فوز المرشح ناصر الكفيف بعضوية المجلس البلدي عن الدائرة التاسعة، بعد حصوله على 13401 صوتا.