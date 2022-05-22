تعرف على البيانات والمستندات المطلوب تقديمها لمسابقة معاون نيابة إدارية

كتب عبد الله محمود

يقدم اليوم السابع للخريجين الساعين إلى التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية، قائمة بالبيانات والمستندات المطلوب تقديمها، لمسابقة معاون نيابة إدارية، وذلك بعدما حددت النيابة الإدارية خلال الإعلان الذى صدر عنها اليوم الجمعة، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021، موعد سحب الملفات أمام راغبى الالتحاق بهذه الوظيفة من خريجى الجامعات، والتسجيل على الموقع الالكترونى للنيابة في الفترة من 12 يونيو المقبل وحتى 4 يوليو القادم القادم، وذلك مقابل مبلغ 700 جنيه يتم دفعها عن طريق "فيزا كارد"، على أن يكون الرصيد الموجود بها أكثر من المبلغ المحدد لسحب الملف، مشددة على ضرورة الالتزام بكافة الشروط والإجراءات التي حددتها ووضعتها ضمن الإعلان.

ووضعت النيابة الإدارية بيانات الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها في سحب وتقديم الملف للمسابقة كالتالي:

1 _ طلب تعيين بإ المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية " يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع عليه بخط اليد ".

2 _ شهادة التخرج المؤقتة، مبينا مجموع الدرجات " لا يقبل الملف بدون احضارها _ شرط اساسى لقبول الملف ".

3 _ شهادة بتقديرات سنوات الدراسة، مثبتا بها مجموع درجات كل سنة على حده " لا يقبل الملف بدون احضارها _ شرط اساسى لقبل الملف ".

4 _ صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

5 _ تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء منه بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

6 _ صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم "يشترط أن تكون سارية".

7 _ صورة بطاقة الرقم القومى للوالد / الوالدة " يشترط أن تكون سارية".

8 _ شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

9 _ عدد 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.

10 _ إحضار صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم مقتاس 13 في 18.

11 _ احضار تقرير طبى من جهة طبية رسمية معتمدة " مستشفى حكومي أو تأمين صجى "، يشمل الطول والوزن والسمع والابصار والأمراض العضوية المزمنة.

وأعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021، حيث يتم التسجيل الالكتروني على الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 28 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل.

وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة اعتبارا من 12 يونيو وحتى 4 يوليو، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ميدان النجدة، اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف عصرا.