تعرف على أهداف دير القديس ماريوحنا الحبيب بطمس فى الكنيسة الأرثوذكسية

كتب ـ محمد الأحمدى

يعتبر دير القديس ماريوحنا الحبيب بطمس أحد المراكز الروحية فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يقع فى الكيلو 31 طريق القاهرة – السويس الصحراوی على مساحة حوالى 10 أفدنة، وقد تأسس سنة 1992 م ويشمل الدير على كنانس وكاتدرائية تحت الإنشاء، وتقام بهم القداسات اليومية وكذا العشيات وصلوات الغروب والتسبحة للمكرسات والراهبات المقيمات (حوالي 75).

ويشمل الدير على خدمات اجتماعية متنوعة منها مركز لرعاية القاصرين ذهنيا ودار لرعاية كبار السن وكذا الاهتمام بخدمة محدودی الدخل والفقراء وبيوت خلوة للشابات وكذا خدمات تعليمية وثقافية منها المدرسة الأمريكية ومركز إعلامى قبطى متمثل فى قناة أجابى الفضانية واستديوهاتها، وكذلك دار نشر ومطبعة لطباعة الكتب الدينية ومجلة بستان الزهور الشهرية للأطفال وتقويم بطمس السنوی وكذا خدمات طبية منها مستشفي أم النور والمعهد العالى للتمريض (تحت الإنشاء) وكذلك خدمات لتشغيل الشباب متمثلة فى مكتب هندسى وإنشاني وورش لتعليم النجارة والحدادة والرخام والبلاط.