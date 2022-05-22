تشكيل لجنة من تعليم القليوبية لمعرفة تفاصيل تكسير فصل بعد أداء الامتحانات

القليوبية إبراهيم سالم

قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه في نهاية امتحانات الفصل الدراسى الثاني للصف الثالث الإعدادى الخميس الماضى، قام مجموعة من الطلاب بمدرسة منشية الجبل الأصفر الإعدادية التابعة لإدارة الخانكة التعليمية، بتكسير مقاعد لأحد الفصول بالمدرسة عقب الانتهاء من أداء مادة الدراسات الاجتماعية، كتعبير منهم عن فرحتهم بسهولة الامتحان، إلا أن هذا التعبير لا يجب أن يكون بالمرة داخل الإطار المدرسى أو خارجه.

وأكد "محمود" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة من الشؤون القانونية ولجنة من المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، للنزول غدا للمدرسة لفحص سجلات اليوم الأخير بامتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية "مادة الدراسات الاجتماعية"، وتحديد أسماء مشرفى الدور ورئيس اللجنة، وأسماء الطلاب الذين أدوا الامتحان داخل تلك اللجنة، وحصر كافة التلفيات بالفصل، وسيتم توقيع عقوبات صارمة على القائمين على هذا الفعل داخل المدرسة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن هذا السلوك مرفوض تمام داخل المدرسة أو خارجها، وأنه لابد من نشر ثقافة الحفاظ على المال العام وعدم تكسيره، فهو ملك للطالب قبل أي شيء ولابد له أن يدافع عن ملكه بالحفاظ عليه، حتى يتم تقديم خدمة أفضل له، موضحا أن اللجنة ستبدأ أعمالها غدا والتنبيه بسرعة الانتهاء من معرفة المتسبب الحقيقى وراء هذه الواقعة.