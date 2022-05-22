تشديد الإجراءات الأمنية فى طوكيو قبيل ساعات من زيارة الرئيس الأمريكى لليابان

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من المقرر أن يصل بايدن إلى قاعدة "يوكوتا" الجوية في العاصمة اليابانية في وقت متأخر بعد ظهر اليوم الأحد، مشيرة إلى أنه سيلتقي خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام بالإمبراطور ناروهيتو ويعقد محادثات مع رئيس الوزراء كيشيدا فوميو ، كما أنه من المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي أيضا قمة رباعية تضم اليابان والولايات المتحدة واستراليا والهند.



وأضافت الشبكة اليابانية أن الشرطة تعتزم اتخاذ إجراءات شاملة أثناء إقامة بايدن في البلاد لمنع الهجمات الإرهابية وستشمل هذه الإجراءات استخدام الكلاب المدربة على الكشف عن المتفجرات للدوريات وإبقاء فريق الاستجابة للطوارئ في حالة تأهب.



وتقول الشرطة إن حركة المرور على طريق "ميتروبوليتان" السريع والطرق الأخرى في المناطق المحيطة سيتم تقييدها عندما يتحرك الرئيس الأمريكي بالسيارة، كما تعتزم الشرطة تفتيش المركبات عند نقاط التفتيش.