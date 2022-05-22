تباين آراء طلاب إعدادية بنى سويف بعد امتحان الهندسة.. لايف

بنى سويف هانى فتحى

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من أمام لجنة مدرسة الهلال بمدينة بنى سويف لرصد اراء الطلاب حول امتحان الهندسة للشهادة الاعدادية.

وتباينت آراء طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة بنى سويف حول امتحان الهندسة حيث وصفه بعض الطلاب بالمتوسط مع وجود بعض النقاط فى مستوى الطالب فوق المتوسط .

من جانبة نوع محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم فى بيان سابق عن ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، ومنع دخول التليفون المحمول أو دخول السيارات والدراجات النارية، مع التأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إداريات اللجنة قبل بدء الامتحان وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات دون معوقات، مع استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم المدارس ونظافة دورات المياه ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بإجراء كشف الحرارة قبل دخول اللجان مع تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة فترة أداء الطلاب الامتحان وذلك حفاظا على سلامة كافة عناصر المنظومة من الطلاب و المعلمين والإداريين القائمين على أعمال الامتحانات.