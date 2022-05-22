تأجيل نظر قضية مقتل شخص على يد شقيقى زوجته بالخصوص لشهر يونيو للمرافعة

القليوبية - إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس الدائرة السابعة وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومدحت مجدى مكى، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، تأجيل نظر قضية مقتل شخص على يد "شقيقين" عامل وسائق بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية لوجود خلافات أسرية، حيث قام المتهمان بإطلاق النار عليه من فرد خرطوش ثم سددا له عدة طعنات من سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، لجلسة اليوم الخامس من دور شهر يونيو لمرافعة دفاع المتهمين.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6279 لسنة 2021 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4255 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد ح م"، 34 سنة، عامل، وشقيقه "أحمد ح م"، 20 سنة، سائق، مقيمان دائرة قسم شرطة الخصوص، قتلا المجنى عليه "عمر ر ش"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بسبب خلافات أسرية، وأعدا لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، وتوجها للمكان الذى أيقنا سلفا تواجد المجنى عليه فيه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الثانى أطلق صوب المجنى عليه عيارا ناريا من السلاح النارى "فرد خرطوش"، وسدد المتهم الأول طعنتين استقرت بمناطق متفرقة بجسد المجنى عليه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أدوت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا واحرزوا سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، وأحرزوا ذخائر تستخدم على نفس السلاح بدون ترخيص، كما حازوا وأحرزوا سلاحا أبيضا "مطواة قرن غزال" دون مسوغ قانونى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.