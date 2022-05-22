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بولندا تعلن ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 3.53 مليون شخص

الأحد، 22 مايو 2022 09:27 ص
بولندا تعلن ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 3.53 مليون شخص بولندا
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأحد، أن البلاد استقبلت حتى الآن 3 ملايين و532 لاجئا فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.
 
وأضافت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن 23 ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس السبت، مقابل نحو 23 ألفا و700 لاجيء في اليوم السابق عليه.
 
يذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.
 

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