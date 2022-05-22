بوابة العمرة: أكثر من 70 ألف معتمر مصرى نفذوا رحلاتهم من خلال البوابة

كتب: محمد أسعد تصوير: حسن محمد

قال أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، إن عدد المعتمرين المصريين الذين نفذوا رحلات العمرة خلال الموسم المنقضي عن أشهر رجب شعبان رمضان، من خلال البوابة 70 ألفا و930 معتمر مصري.

وأشار إلى أن آخر رحلة عودة من المملكة العربية السعوية لرحلات العمرة كانت في 10 مايو الماضي، واصفًا تنفيذ الموسم ب"الناجح" والذي جاء بعد فترة غلق ووقف الرحلات بسبب فيروس كورونا.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لاستعراض أهم ملامح موسم العمرة المنقضي والذي جاء بعد توقف الرحلات بسبب جائحة كورونا.

وتم استعراض الدور الذي تلعبه بوابة العمرة المصرية والتي صدر القرار الجمهوري مؤخرًا بإنشائها في ضبط وتنظيم رحلات العمرة والخدمات التي تقدمها البوابة وفي مقدمتها ضمان صالح وراحة وسلامة المعتمر وآلية عمل البوابة وكيفية التعامل من خلالها من قبل المواطنين.