اليوم السابع
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بلاغ بهروب تمساح من صاحبه فى ترعة بالمنوفية.. والطب البيطرى: جارى البحث

الأحد، 22 مايو 2022 11:47 ص
بلاغ بهروب تمساح من صاحبه فى ترعة بالمنوفية.. والطب البيطرى: جارى البحث تمساح - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قدم عدد من أهالى قرية كفر المصيلحة التابعة لدائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بلاغا بهروب تمساح من صاحبه ونزوله بترعة القرية، وعلى الفور تم الدفع بلجنة من البيئة والطب البيطرى والمصطحات، للكشف عن حقيقة تواجد التمساح والبحث عنه.

وأكد أحد الأهالى بالقرية، أن تمساحا صغيرا سقط من شاب معتاد على تربية الحيوانات داخل ترعة القرية، ولاذ بالفرار ولم يتم العثور عليه حتى الآن، وطالب الأهالى الأجهزة المعنية بسرعة إيجاده ونقله إلى حديقة الحيوان.

وأشار إلى أن هناك قوة من شرطة المصطحات والبيئة متواجدة فى محيط ترعة كفر المصيلحة للبحث عن التمساح، فيما تباشر جهات التحقيق فى مديرية أمن المنوفية التحريات والتحقيق فى الواقعة لبيان دقتها من عدمه، كما استمعت لعدد من الأهالى والذين أدلوا بأقوالهم عن الواقعة.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، أن لجنة من الطب البيطرى والبيئة وحى شرق شبين الكوم نزلت إلى القرية للبحث عن التمساح الذى أبلغ عنه الأهالى ولم يتم العثور عليه وما زالت الجهود مستمرة، مؤكدا أنه حتى اللحظة لم يتم التأكد من كونه تمساح أو حيوان آخر، لأنه لم يره أو يراه أحد من أفراد اللجنة المشكلة للبحث عنه.


تمساح

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هروب تمساح


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