بعد حادث "مصطفى هريدى".. اعرف عقوبة الإصابة الخطأ فى حوادث الطرق

كتب أحمد الجعفرى

أثارت القضية المتهم فيها الفنان مصطفى هريدى بإصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ في حادث تصادم في مدينة "الشيخ زايد" الجدل خلال الفترة الأخيرة، وقبل ساعات قليلة أصدرت النيابة قرار بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

ويرصد "اليوم السابع" العقوبات القانونية المتهم.

تنص المادة (244) من قانون العقوبات على أنه من تسبب في جرح شخص أو إيذائه بأن كان نتيجة إهمال أو رعونة يعاقب بالحبس سنة وغرامة 200 جنيه أو واحدة منهما، وترتفع المدة إلى سنتين أو دفع غرامة مقدارها 300 جنيه في حالة أن الحادث تسبب في عاهة مستديمة للضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة عند ارتكابه الخطأ الذي أدى إلى الحادث.

وتصل العقوبة إلى 5 سنوات في حال ارتفاع عدد المصابين في الواقعة إلى 3 أشخاص أو أكثر.