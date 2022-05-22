بعد أكثر من عام على وفاته..مارادونا يتصدر الصحف بمتحف متحرك وحظر استخدام اسمه

فاطمة شوقى

يعود أسطورة كرة القدم الأرجنتينى، دييجو أرماندو مارادونا، ليتصدر الصحف الأرجنتينية، بعد عام ونصف من وفاته في نوفمبر 2020، وذلك بعد أن أطلقت الغرفة الوطنية الأرجنتينية، قرارا بحظر المحامى ماتياس مورلا، من استخدام ماركة مارادونا، سواء اسمه أو صورته، كما أنه ظهرت تفاصيل جديدة حول قضية قتله المتهم فيها 7 أشخاص من فريقه الطبي في انتظار الحكم.

حظر استخدام اسمه او صورته

وقالت صحيفة "ريو نيجرو" الأرجنتينية إن محامى مارادونا ماتياس مورلا ، الذى كانت تربطه علاقة قوية ببنات مارادونا ، جيانا ودالما ، تم حظره من استخدام صورة النجم الأرجنتينى الراحل أو صوته أو اسمه أو اسمه المستعار من خلال "ماركة مارادونا دياز".



ماتياس مورلا

لن يتمكن مورلا من استخدام الصورة أو الصوت أو الاسم أو الاسم المستعار للنجم الأرجنتيني الراحل كما كان يفعل حتى الآن.

كانت القضية قد بدأت في مارس من العام الماضي ، عندما رفعت دلما وجيانينا شكوى جنائية ضد مورلا بتهمة الاحتيال بسبب الإدارة الاحتيالية ، متهماً إياه بالاستيلاء على علامة والده التجارية على أساس "الخيانة وعدم الولاء والخيانة الزوجية وإساءة استخدام السلطة. ".

وأكدت بنات النجم أن العلامات التجارية "كانت ملكية وملكية حصرية" لوالدهن "وبالتالي ، من ورثتهن الشرعيين".

طائرة لتكريم مارادونا

كما أظهرت الصحف ومنها "انفوباى" الأرجنتينية مشروع جديد لتكريم مارادونا ، وهى عبارة عن طائرة خاصة يمكن اعتبارها متحف متحرك ، وهى تحمل اسم D10S tango .

إنها طائرة خاصة ومتحف متنقل سيسافر حول العالم وسيكون وجهته النهائية كأس العالم في نوفمبر 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم الاحتفال بهذه الطائرة في حدث يقام في 25 مايو في مطار مورون يحضره عائلة مارادونا، بالإضافة إلى 86 شخصية من عالم الرياضة والفنون والأعمال .

وأشارت الصحيفة إلى أن ركاب تلك الطائرة يمكنهم ترك رسالة مسجلة يتمنوا فيها دخول مارادونا الجنة / من خلال تقنية الذكاء الاصطناعى يالصوت والفيديو ، وسيتمكنون من التحدث إلى مارادونا وطرح الأسئلة عليه.

الطائرة تحتوي على معرض لقمصان دييجو ومتعلقاته، والطائرة ستسافر إلى جميع مناطق الأرجنتين، حتى يتمكن الشعب من ترك رسائله لمارادونا، وستصل إلى قطر قبل انطلاق كأس العالم، وهي تحمل زملاء مارادونا المتوجين بمونديال 1986.

قضية مارادونا

وتستمر قضية مارادونا ، المتهم فيها 7 أشخاص من الفريق الطبي بقتله الغير عمد نتيجة الإهمال الطبي ، وطلب دفاع ليوبولدو لوكى ، المتهم الرئيسى في قضية القتل لدييجو مارادونا، مرة آخرى ، وطالب فيها بالافراج عنه، وقال "كونك طبيب الأسرة هذا لا يعنى أن تكون ضامنا الحياة الأبدية للمريض"، وأشار متهما الشركة المسئولة عن ارسال الأطباء والممرضين إلى منزل مارادونا.

في العرض التقديمي ، رفض المحاميان خوليو ريفاس ومارا ديجيوني ، المدافعان الخاصان عن المتهم ، طلب المحاكمة المقدم في 13 أبريل الماضي ، والذي طلب فيه المدعون العامون في سان إيسيدرو المحاكمة الشفوية للوكى (40) وسبعة متخصصين آخرين في مجال الصحة. كمشاركين في ارتكاب "جريمة قتل غير عمد ".