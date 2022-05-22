بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح لقاءات رابطة كليات اللاهوت بالشرق الأوسط

كتب: محمد الأحمدى

افتتحت اليوم، لقاءات رابطة كليات ومعاهد اللاهوت بالشرق الأوسط، في ضيافة الكلية الإكليريكية بالمعادي، والكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

وشارك في اللقاءات الأب بيشوي رسمي، عميد كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية للأقباط الكاثوليك بالمعادي، والخوري الدكتور طانيوس خليل، رئيس رابطة كليات ومعاهد اللاهوت بالشرق الأوسط، والخوري الدكتور ميخائيل قنبر، الأمين التنفيذي للرابطة، والأب أنطوان الأحمر، مدير دائرة الشؤون اللاهوتية والعلاقات المسكونية في مجلسكنائس الشرق الأوسط.

وبدأت اللقاءات بالصلاة الافتتاحية، ثم أعطى الأب بيشوي رسمي كلمة رحب فيها بالحضور، تلاها عدد من الكلمات المختلفة من الحضور الكريم، وعلى رأسهم غبطةالبطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

وتتضمن هذه اللقاءات عددًا من الاجتماعات، من أجل إقرار اللائحة الداخلية لمجلس كليات ومعاهد اللاهوت بالشرق الأوسط، وكذلك انتخاب الرئيس، والمدير التنفيذيالجديد للرابطة، بالإضافة إلى مناقشة البرامج الخاصة بالمرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تقام يومي الثاني والعشرين، والثالث والعشرين من الشهر الجاري، كما أن رابطة كليات ومعاهد اللاهوت بالشرق الأوسط، تضمالعائلات المسيحية الأربع وهي: العائلة الكاثوليكية، العائلة الأرثوذكسية الشرقية، العائلة الأرثوذكسية، والعائلة الإنجيلية.