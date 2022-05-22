اليوم السابع
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الأحد، 22 مايو 2022 06:39 م
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بدء فعاليات البرنامج الصيفي للطفل بمساجد شمال سيناء

الأحد، 22 مايو 2022 06:24 م
بدء فعاليات البرنامج الصيفي للطفل بمساجد شمال سيناء بدء فعاليات البرنامج الصيفي للطفل بمساجد شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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بدأت فى 9 مساجد بشمال سيناء فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال، وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء فى بيان، أن الفعاليات تقام  بالمساجد مجانا بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع (الأحد والثلاثاء والخميس)، عقب صلاة الظهر مباشرة، وحتى نهاية العطلة الصيفية، تحت إشراف فضيلة إمام المسجد .

وتشتمل فعاليات البرنامج الصيفى للأطفال بالمساجد على حفظ ومراجعة ما يتيسر من القرآن الكريم بالتجويد حسب قدرات كل طفل، وتفسير جزء (عم) من كتاب المنتخب فى تفسير القرآن الكريم، والتوعية بموسوعة الدروس الأخلاقية، و تعليم بعض الآداب العامة، ودروس فى السيرة النبوية.


شمال سيناء

البرنامج الصيفى للطفل

وزارة الاوقاف


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