بايدن يعلن عن استثمار جديد لشركة "هيونداي" بأمريكا بأكثر من 10 مليارات دولار

أ.ش.أ

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، عن استثمار جديد لشركة هيونداي الكورية في الولايات المتحدة بقيمة تتخطى 10 مليارات دولار.

وقال بايدن في تصريحات له قبيل جولته إلى اليابان حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إنني " أعلن عن أكثر من 10 مليارات دولار من الاستثمار في الصناعات الأمريكية.. هذا الالتزام الجديد ب 5 مليارات دولار لتكنولوجيا الآليات المتطورة، و5 ونصف المليار لافتتاح مصنع جديد في ولاية جورجيا الأمريكية سيستهدف أكثر من ثمانية الآف فرصة عمل جديدة ".

بدورها، أعلنت مجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية اليوم أنها ستستثمر خمسة مليارات دولار إضافية في الولايات المتحدة لتطوير الروبوتات وبرامج القيادة الذاتية، بعد يوم واحد فقط من إعلانها استثمارًا بحجم مماثل لبناء مصنع سيارات كهربائية في الولايات المتحدة .