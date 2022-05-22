اليوم السابع
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بأسلوب المغافلة.. القبض على لص يسرق السيارات في القاهرة

الأحد، 22 مايو 2022 12:13 م
بأسلوب المغافلة.. القبض على لص يسرق السيارات في القاهرة سرقة شقة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نجحت أجهزة الأمن في (ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب "المغافلة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة)، بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه داخل كابينة لطلاء السيارات "كائنة بدائرة القسم" وحال عودته فوجى بقيام أحد العاملين بالكابينة بسرقتها ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل ، مقيم بمحافظة سوهاج).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المشار إليها ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "المغافلة" بإستخدام مفتاح السيارة الأصلى ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمه بالسرقة  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.


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