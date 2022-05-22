انطلاق الامتحان الورقى فى الفيزياء والتاريخ للصف الثانى الثانوى

كتب محمود طه حسين

انطلقت قبل قليل امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، ورقيا، بواقع 30%، كما يؤدى الطلاب الامتحان الإلكترونى 70% من الأسئلة ودرجة المادة فى الفترة الثانية من زمن الامتحان.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمكافحة الغش والتصدى لأى محاولات من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات، موضحة أن أى طالب يقوم بتصوير الأسئلة يتم رصد بياناته وسيتم تطبيق الإجراءات اللازمة حياله.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.