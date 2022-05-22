انتخاب الجزائر كنائب رئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية

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انتخبت الجزائر لعضوية نائب رئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية، الذي تم تأسيسه يوم الثلاثاء الماضي بالقاهرة.

وأوضح مجلس الدولة الجزائري - في بيان - أنه تم تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية، خلال احتفالية كبرى جرت يوم 17 مايو الجاري بالقاهرة، تحت رعاية وإشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمناسبة أيضا الاحتفال باليوبيل الماسي لمجلس الدولة المصري باكتمال ٧٥ عاما على إنشائه، حيث استقبل الرئيس السيسي رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة، وذلك بمشاركة وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس مجلس الدولة المصري، المستشار محمد محمود حسام الدين".

وبحسب البيان، سوف تستضيف الجزائر الدورة المقبلة للاتحاد برئاسة مجلس الدولة الجزائري طبقا للنظام الأساسي للاتحاد.

وأكدت فريدة بن يحيى، رئيسة مجلس الدولة الجزائري دعم هذه الهيئة الجديدة بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية في حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها لنشر الوعي والثقافة القانونية وتبادل الخبرات والمعارف بين أبناء القارة الأفريقية.

وأشار البيان إلى أن هذه الهيئة - التي تتخذ من القاهرة مقرا لها - عرفت انضمام 21 دولة، تهدف على وجه الخصوص إلى التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وحصانته ومثله، وقيمه العليا، وتشجيع البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالقضاء الإداري والمساهمة في نشر الثقافة القانونية في المجتمعات الأفريقية، وتقديم الرأي والمشورة في مجال القضاء الإداري والمشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية المعنية بالقضاء الإداري.