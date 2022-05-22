اليوم.. فتح باب الحجز لوحدات الرحاب ومدينتي بفروع طلعت مصطفى البيعية

تقرير خاص

بدأت مجموعة طلعت مصطفي صباح اليوم الأحد، 22 مايو، في استقبال طلبات حجز وحدات مشروعي الرحاب ومدينتي - بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بمدد سداد تصل إلى 25 عاما.