اليوم السابع
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الأحد، 22 مايو 2022 12:15 م
أكرم القصاص
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اليوم.. فتح باب الحجز لوحدات الرحاب ومدينتي بفروع طلعت مصطفى البيعية

الأحد، 22 مايو 2022 12:08 م
اليوم.. فتح باب الحجز لوحدات الرحاب ومدينتي بفروع طلعت مصطفى البيعية مدينتى
تقرير خاص

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بدأت مجموعة طلعت مصطفي صباح اليوم الأحد، 22 مايو، في استقبال طلبات حجز وحدات مشروعي الرحاب ومدينتي - بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بمدد سداد تصل إلى 25 عاما. 
 
وأتاحت المجموعة لراغبي حجز الوحدات الاطلاع على كراسة الشروط والحجز أون لاين من خلال الموقع الإلكتروني  nuca.tmg.com.eg أو من خلال فروع المبيعات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى في شارع مصدق بالدقي، وفرع الرحاب بمبنى الصفوة بنادي الرحاب، وفرع مدينتي بخيمة المبيعات بجوار البوابة الرئيسية، وفرع مصر الجديدة ، فضلا عن الخط الساخن الذي تم تخصيصه لتلقي استفسارات العملاء على رقم 19691.
 
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طلعت مصطفى

الرحاب

مدينتي

مبادرة البنك المركزي

هيئة المجتمعات العمرانية


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