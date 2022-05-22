الهند تخفض الضرائب على البنزين والديزل فى مواجهة التضخم

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قررت الحكومة الهندية، خفض الضريبة على البنزين والديزل، وتقديم دعم على أسطوانات الغاز، في محاولة للتعامل مع أزمة التضخم في البلاد.

وفي إعلانها عن قرارات الحكومة الجديدة، قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان -وفق ما ذكرته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ - إن "الحكومة مكرسة لرعاية الفقراء وقد اتخذنا عددًا من الخطوات لمساعدة الفقراء والطبقة الوسطى ونتيجة لذلك، ظل متوسط ​​التضخم خلال فترة ولايتنا أقل مما كان عليه خلال الحكومات السابقة".

وحثت وزيرة المالية جميع حكومات الولايات، وخاصة الولايات التي لم يتم فيها التخفيض خلال الجولة الماضية (نوفمبر 2021)، على تنفيذ خفض مماثل وإعفاء المواطن العادي.

وأشارت أن الحكومة تقوم بدراسة خفض الرسوم الجمركية أيضا على المواد الخام والحديد والصلب لخفض أسعار منتجاتها النهائية وسيتم فرض رسوم تصدير على بعض منتجات الصلب.